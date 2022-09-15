انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي (كليوباترا - 2022)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك (كليوباترا - 2022) والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وبحسب بيان، وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة في فاعليات التدريب، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التي تنفذها مصر وفرنسا.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار.

كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقا لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.