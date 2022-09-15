الضرائب: 14 مليون إيصال إلكتروني ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن إجمالي الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني وصل إلى ما يقرب من 14 مليون إيصال، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وأكد عبدالقادر على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيبدأ في 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، مشيرا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيلاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها.

وطالب عبدالقادر ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الإلزام.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، و(345 ) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي : [email protected]

وأضاف أنهم يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وذكر أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن لمصلحة الضرائب متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات "POS" بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.