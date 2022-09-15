وزير الزراعة يستقبل سفير مصر الجديد لدى كينيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير وائل عطية الذي سيتولى مهام عمله سفيرا لمصر لدى جمهورية كينيا الشقيقة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة بدولة كينيا.

‏واتفق القصير مع السفير المصري على التواصل بشكل مستمر مع وزارة الزراعة من خلال العلاقات الزراعية الخارجية.

وخلال اللقاء، أشار القصير إلى أن دولة كينيا يتوافر فيها مناخ جيد للاستثمار وهناك فرصا واعدة للتعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والتدريب ونقل التكنولوجيا والشمول المالي الزراعي والتطبيقات الحديثة في هذا المجال على أن يكون التعاون تحت مظلة منظمة الكوميسا والتي تجمع كلا البلدين.

‏ومن ناحيته أكد السفير المصري، وائل عطية، بعد تسلم عمله بصفة رسمية، أنه سيقوم بتفعيل التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية من خلال تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الكيني خلال الفترة القليلة الماضية في مجالات الزراعة والثروة السمكية والمكينة الزراعية.