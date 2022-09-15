الخام يتراجع عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع منتصف التعاملات، عند نفس مستواه في بداية تعاملات اليوم، على الرغم من انخفاض المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 741 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 953 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1112 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1687 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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