يصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل قروض الأطباء بشروط ميسرة في بنكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي المصري وكريدي أجريكول مصر، قروضا للأطباء باختلاف تخصصاتهم (بشري وعلاج طبيعي وصيادلة) بحدود قصوى تصل إلى مليوني و5 ملايين جنيه وبشروط ميسرة.

ويكتفي البنكان للموافقة على قرض الأطباء بتقديم بعض المستندات القليلة التي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وكارنيه النقابة، وشهادة مزاولة المهنة، وإيصال مرافق (غاز أو كهرباء)، وكشف حساب بنكي شخصي، أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

وبدأت البنوك في إتاحة قروض للأطباء بحدود قصوى اعترافا بدورهم في معالجة المصابين من فيروس كورونا المستجد، ويضع كل بنك شروط مختلفة عن البنك الآخر في محددات القرض.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل قرض الأطباء في بنكي الأهلي وكريدي أجريكول مصر باعتبارهم أكثر المتقدمين لقروض الأطباء على مستوى القيمة.

1- بنك كريدي أجريكول مصر

قيمة التمويل: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة: تبدأ من 17% سنويا على أساس متناقص.

المصاريف الإدارية: تخصم 2% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: من 25 عاما إلى 65 عاما عند نهاية التمويل.

2 - البنك الأهلي المصري

قيمة التمويل: يصل إلى 2 مليون كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة: 18% سنويا على أساس متناقص.

المصاريف الإدارية: 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما في نهاية القرض