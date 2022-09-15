الدفاع التركية: 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".

وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".

في 22 جويلية الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.