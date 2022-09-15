شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر يفشل فى إختباره الأول مع تشيلسي وتأزم موقف الفريق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل نادي تشيلسي فى تحقيق الفوز خلال المباراة التي أجريت أمس مع ريد بول النمساوي فى إطار الجولة الثانية من منافسات المجوعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريق الإنجليزي أمس على أرضه ووسط جماهيره 1/1،حيث أنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه فى مجريات المباراة.

تعرف على أحداث المباراة بين الفريقين

وشهدت المباراة ضغط مبكر للفريق الإنحليزي على أمل إحراز هدف مبكر والتقدم فى نتيجة المباراة، الشئ الذي لم يتحقق خلال مجريات الشوط الأول، فى ظل الصلابة الدفاعية التي ظهر عليها الفريق النمساوي، وفشل تشيلسي من ترجمة الفرص التي سنحت له.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني تمكن النجم الإنجليزي رحيم إستيرلينج من فك شفرة اللقاء، بعد تسجيله الهدف الإفتتاحي للمباراة عند الدقيقة 47 معلنًا تقدم "البلوز" بهدف مقابل لاشئ، ليظن الجميع أن المباراة فى طريقها لأول ثلاث نقاط للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أوكافور فى تعديل النتيجة عند الدقيقة 75،لتصاب جماهير تشيلسي بإحباط شديد، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.



رقم سلبي جديد لتشيلسي فى دوري الأبطال

ويتزيل تشيلسي الإنجليزي المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة للمرة الأولي له خلال مشاركاته فى دوري الأبطال، حيث لم يسبق للفريق أن تواجد فى هذا المركز المتأخر من قبل، ومن ثم أصبح الفريق مطالبًا بتحقيق الفوز فى الجوالات القادمة للحفاظ على حظوظه فى التأهل.