الصين تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين: قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي 167 إصابة مصحوبة بأعراض و916 دون أعراض.

وسجلت الصين 1062 إصابة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 237 مصحوبة بأعراض و825 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وحتى 14 سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 247724 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات السلطات المحلية تسجيل إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض مقابل 18 في اليوم السابق. ولم تسجل حالات جديدة بدون أعراض مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، لم تسجل السلطات أي إصابات سواء مصحوبة بأعراض أو بدونها، مقابل تسجيل حالة واحدة مصحوبة بأعراض وعدم تسجيل أي حالات دون أعراض في اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد، خمس إصابات محلية جديدة بكوفيد-19، مقابل ثمانية في اليوم السابق. وخففت المدينة إجراءات مكافحة الفيروس بعد إغلاق صارم شمل معظم السكان.

وفي مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، أظهرت بيانات الحكومة تسجيل 29 إصابة محلية جديدة، مقابل 35 في اليوم السابق. وسترفع المدينة الإغلاق الكامل عن جميع المناطق التي لا تزال تخضع لقيود مع نجاحها في السيطرة على التفشي الذي حدث مؤخرا.