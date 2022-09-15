أرى قطعة مني تموت .. مقتحمة بنك لبنان: لم أستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام مرض شقيقتي

الشارقة - اميمة ياسر - قالت سالي حافظ، صاحبة واقعة اقتحام «بنك لبنان والمهجر»، الأربعاء، إنها التقت بمدير البنك وتوجهت إليه برجاء؛ من أجل صرف وديعتها، ولكنه لم يدبر لها حتى مبلغ جرعة علاج واحدة في شهر.

وأضافت في تصريحات لقناة «الجديد» الفضائية، أنها كانت على وشك بيع كلتها (الكلى)؛ من أجل تدبير مصاريف علاج شقيقتها، قائلة: «لم أستطع الوقوف مكتوفة الأيدي.. هذه أموالنا، جمعناهم من تعبنا ومن عرق جبيننا، ونحتاج مبالغ إضافية كبيرة تقدر بـ30 ألف دولار؛ من أجل إنهاء علاجها».

وذكرت أن تهمة السرقة يجب أن توجه للبنك الذي منع صرف أموالها، مستكملة: «أنا أطالب دائما بحقوق الناس.. ولا أستطيع أن أؤذي نملة، ولكني أرى قطعة مني تموت بالتدريج، ولا أسمع سوى دعاء من الآخرين، بينما أمتلك 20 ألف دولار في هذا البنك».

وأوضحت أنها، تحصلت على 13 ألف دولار، منهم 1000 دولار بالليرة اللبنانية، ووثقت ذلك بالكاميرات، مشيرة إلى حرصها على عدم ذعر الموظفين والمواطنين.

واستكملت، أن السلاح الذي كانت تحمله هو زائف، وعبارة عن لعبة أطفال تخص ابن شقيقتها.

اعترفت اللبنانية، زينة حافظ، شقيقة سالي حافظ التي اقتحمت ، الأربعاء، أحد المصارف مطالبةً بأموالها المحتجزة، أن المسدس الذي استخدمته أختها في عملية الاقتحام كان لعبة من البلاستيك.

واقتحم لبنانيان يائسان و"مسلحان" بنكين في محاولة لاستعادة أموالهما، التي يعجزان عن الوصول إليها في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وقال مصدر من جمعية للدفاع عن حقوق المودعين إن مودعة مسلحة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة في بنك لبنان والمهجر (بلوم) اليوم في العاصمة بيروت، وغادروا البنك بعد الحصول على 13 ألف دولار من حسابها الخاص.