الصحة: قبول 3 آلاف و989 عضوا بالمهن الطبية للترشح للدراسات العليا بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان قبول 3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسي (2022-2023)، وذلك بعد حصر الاحتياجات من التخصصات المختلفة اللازمة للترشح طبقا لخطط التنمية الصحية.

كما تضمنت احتياجات قطاعات الوزارة (الرعاية العلاجية - الرعاية الأساسية - الشئون الوقائية - تنظيم الأسرة - المعامل المركزية، والإدارة المركزية للأسنان والصيدلة والتمريض).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد التخصصات المطلوبة للدراسات العليا بلغ 117 تخصصا وذلك لأعضاء المهن الطبية (البشري - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - العلوم)، مشيرا إلى توزيع المرشحين للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية، وذلك طبقا لموعد فتح استقبال الترشيحات لکل جامعة.

وأضاف عبدالغفار أن أعضاء المهن الطبية الذين سجلو بياناتهم للترشح من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 6 آلاف و429 مرشحا، كما تم إعلان شروط القبول الخاصة بالإدارة العامة للمنح والبعثات بما یتناسب مع القانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشئون البعثات، وذلك لمدة شهر، موضحًا أنه تم استقبال 356 تظلما للترشیح الوزاري وبحث ومراجعة التظلمات من خلال إدارات التدريب بالمديريات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع البحوث والتنمية الصحية، إلى تدريب 94 من العاملين بالتدريب بالإدارات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات على الدليل الإرشادي للعام الدراسي الحالي والإجراءات الخاصة بحركة الترشيح الوزاري، لافتة إلى تحديث الموقع الإلكتروني تمهيدا لاستقبال طلبات الدارسين، وإدارج إجراءات إيقاف القيد وإلغاءه واستكمال الدراسة والتحويل من جامعة إلى أخرى على الموقع الإلكتروني.

وأضافت سحر حلمي أنه تم تفعيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمديريات تيسيرًا على الدارسين لعمل الإجراءات الخاصة بتعديل الترشيح وإلغاء البعثة الدراسية عن طريق المديرية دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة، وإعلان نتائج قبول جامعات الدور الثاني والبالغ عددها 10 جامعات على الحسابات الخاصة بكل دارس على الموقع الإلكتروني.