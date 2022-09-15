الجثمان مفقود.. غرق شاب في شاطئ الموت بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل المعروف بـ" شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثمانه.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل.

انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق المدعو "أحمد أشرف بيومي محمد"، 22 عامًا، مقيم بعابدين محافظة القاهرة.

ومن جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق.

يشار إلى أن شاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، مغلق لأجل مسمى بقرار من النيابة العامة منذ العام الماضي لتكرار حالات الغرق به، إلا أن بعض المصطافين يتسللون ويصرون على نزول البحر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.