محافظ بورسعيد: إجراءات حازمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءًا موسعًا، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات المتخذة نحو مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بحضور رؤساء أحياء العرب والشرق ومسئولي التربية والتعليم، ومجلس إدارة مبنى "الفريبور".

واستعرض المحافظ مع الحضور الإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية في كافة الأحياء، مشددًا على أنه سيجرى تطبيق إجراءات حازمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية بجميع أحياء بورسعيد، لتحقيق أعلى مستوى من انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.