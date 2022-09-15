ارتفاع الريال السعودي وعملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات يوم الخميس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.42 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و62.86 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.26 جنيه للشراء، 5.28 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.97 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و51.46 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

سعر الريال القطري: 4.95 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 26.90 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و27.36 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.