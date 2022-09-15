"خناقة على محل".. شاب يقتل عمه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، سبب إنهاء شاب حياة عمه بمنطقة ميدان العارف بالله، إذ تبين أن الدافع لارتكاب الجريمة هو خلافات الميراث، وأن السلاح المستخدم في الواقعة كان بحوزة المجني عليه، واعتدى به على المتهم وأحدث إصابته بطعنات وجروح متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أحمد. م" 44 عامًا بائع متجول ويقيم بدائرة مركز سوهاج جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى وجروح قطعية متفرقة بالجسد.

واتهم نجله "عبدالرحمن" 18 عامًا بائع متجول ابن عمه "فتحي. ص" 29 عامًا عاطل ويقيم دائرة القسم بالاعتداء على والده بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلاف على ملكية محل آل إليهما بالميراث كائن بميدان العارف بالله دائرة القسم.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتبين إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرح سطحي بالذراع الأيمن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر حدوث مشادة كلامية بينهما لذات السبب تطورت لمشاجرة اعتدى فيها كل منهما على الآخر بسلاح أبيض "كان بحوزة المجني عليه واستخلصه منه"، ما نتج عنه إصابته ووفاة عمه المذكور.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.