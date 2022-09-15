مصرع وإصابة 20 مواطنا في حادث تصادم مروع بمدخل بلطيم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- الخليج 365:

لقي شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم مروع على الطريق الدولي الساحلي في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي في مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ اللواء خالد المحمدي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث تصادم الطريق الدولي الساحلي، في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي في مدخل مدينة بلطيم، لينتج عن ذلك مصرع وإصابة 20 شخصا بإصابات مختلفة.

تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، عقب وصول إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ومن بعدها جرى أيضًا رفع حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس للاستعداد لاستقبال المصابين؛ نظرًا لارتفاع الأعداد بشكل كبير، وجارٍ الآن فحص المصابين والتعامل معهم من قبل الفرق الطبية، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهم.