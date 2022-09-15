سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، مع انخفاض المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1688 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.53%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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