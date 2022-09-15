شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يعلق على إضاعة الفرص أمام سالزبورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي حالة التخبط التي يعيش عليها الفريق الإنجليزي الفترة الأخيرة ونتائجه السلبية سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا أو مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعادل أمس تشيلسي أمام نظيره النمساوي سالزبورج بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يظل تشيلسي في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارته بالجولة الأولى من دينامو زغرب الكرواتي.

سترلينج يعلق على إضاعة تشيلسي للأهداف

وعبر رحيم سترلينج لاعب فريق تشيلسي على حزنه بسبب عدم الفوز أمس حيث قال اللاعب في تصريحات لقناة بي تي سبورت:"النتيجة سيئة وفقا للطريقة التي لعبنا بها المباراة والفرص التي أضعناها طوال اللقاء".

وأضاف نجم تشيلسي "سيطرنا على المباراة بشكل كامل ولكننا فشلنا في ترجمة هذه السيطرة لأهداف وأضعنا العديد من الفرص في بعض الأوقات".

وأكمل:"انتهزت الفرصة وسجلت هدف التقدم ولكن كان علينا حسم هذه الأمور بشكل مبكر، شعرت بأننا كنا الأفضل والأخطر ولكنهم حصلوا على فرصة وحيدة نجحوا في تسجيل هدفا منها".

سترلينج يتحدث عن مركزه داخل الملعب مع تشيلسي

وعن دوره داخل الملعب قال: "كنت ألعب دورا مختلفا، أمرني المدرب أن أتواجد بجانب الخط وسعيد باللعب في هذا المركز، كان يريد مني المدرب ان أركض أكثر في المناطققة المخصصة للظهير".

وأختتم:"سنواصل مشوارنا، لدينا مباراة هامة وكبيرة أمام ميلان في الجولة الثالثة سنحاول تحقيق الفوز فيها".