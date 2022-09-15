انت الان تتابع خبر فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب برنامج "أميركا غوت تالينت" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووسط إطلاق ألعاب نارية احتفالية وتصفيق حار وصرخات الجماهير التي حضرت في الأستوديو، تم الإعلان عن فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أميركا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.وظهرت "مياس" بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأميركي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.ولاقت الفرقة نجاحا مبهرا ونالت على شهرة عربية وعالمية واسعة بعد مشاركتها في البرنامج ، حيث تؤدي رقصا استعراضيا مستوحى من الرقص الشرقي التقليدي. وكانت الفرقة اللبنانية حصت جائزة النسخة العربية من البرنامج (آراب غوت تالينت) في العام 2019 قبل وصولها للعالمية.وبعد تأهلها لـ "التوب فايف" في الحلقة الأخيرة، قدمت "مياس" عرضا جسد أرزة لبنان الشهيرة. وكان حساب "أميركا غوت تالينت" وصف عروض "مياس" بالـ "المذهلة" التي "تحبس الأنفاس".

كانت "مياس" أعلنت في وقت سابق أنها ستنافس في المرحلة النهائية بفقرة تحت عنوان "كرمالك يا لبنان".

بعد أداء عالمي مبهر تمكنت فرقة "ميّاس" اللبنانية من الحصول على اللقب بعد منافستها مع أهم المواهب حول العالم.

تحوّل حلم ملايين اللبنانيين في لبنان والعالم من خلال هذا الإنجاز العالمي إلى حقيقة بعد حملة "كرمالك يا لبنان".

نشر الحساب الخاص بالبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان النتيجة النهائية.



ونظم أهالي فتيات فرقة "مياس" الـ36 تجمعاً في البترون لمتابعة نتائج "أميركا غوت تالنت"، حيث تابع الأهالي الحلقة النهائية من البرنامج في ميناء مدينة البترون في الهواء الطلق عبر شاشة عملاقة نصبت في المكان للغاية بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه المولدات الخاصة في نهاية الليل بتوقيت لبنان. قدمت الفرقة اللبنانية العرض الأخير ضمن نهائيات مسابقة "أميركا غوت تالنت" قبل يومين وظهرت على المسرح بمشهد حاكى خلالها الاكتشافات الحديثة في الفضاء، حيث تناغمت الإكسسوارات والأزياء وأداء الراقصات، مع ألوان الفضاء الخارجي".

جاء العرض بعد أسبوع من العمل المتواصل، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "مياس قدّمت عرضاً فنياً يليق بها وبلبنان". أثبت فوز "مياس" والتصويت بكثافة لها، رهان اللبنانيين ورهان المعجبين بأداء الفرقة التي تتنافس مع فرقة أخرى و9 مواهب ظهرت على المسرح.

قالت عضو لجنة الحكم صوفيا فيرغارا في الحلقة الأخيرة من البرنامج إن الحفلة تضمنت العديد من العروض التي "لا تُصدق".