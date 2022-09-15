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انت الان تتابع خبر فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب برنامج "أميركا غوت تالينت" (فيديو) والان مع التفاصيل
ولاقت الفرقة نجاحا مبهرا ونالت على شهرة عربية وعالمية واسعة بعد مشاركتها في البرنامج ، حيث تؤدي رقصا استعراضيا مستوحى من الرقص الشرقي التقليدي. وكانت الفرقة اللبنانية حصت جائزة النسخة العربية من البرنامج (آراب غوت تالينت) في العام 2019 قبل وصولها للعالمية.
كانت "مياس" أعلنت في وقت سابق أنها ستنافس في المرحلة النهائية بفقرة تحت عنوان "كرمالك يا لبنان".
بعد أداء عالمي مبهر تمكنت فرقة "ميّاس" اللبنانية من الحصول على اللقب بعد منافستها مع أهم المواهب حول العالم.
تحوّل حلم ملايين اللبنانيين في لبنان والعالم من خلال هذا الإنجاز العالمي إلى حقيقة بعد حملة "كرمالك يا لبنان".
نشر الحساب الخاص بالبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان النتيجة النهائية.
قدمت الفرقة اللبنانية العرض الأخير ضمن نهائيات مسابقة "أميركا غوت تالنت" قبل يومين وظهرت على المسرح بمشهد حاكى خلالها الاكتشافات الحديثة في الفضاء، حيث تناغمت الإكسسوارات والأزياء وأداء الراقصات، مع ألوان الفضاء الخارجي".
أثبت فوز "مياس" والتصويت بكثافة لها، رهان اللبنانيين ورهان المعجبين بأداء الفرقة التي تتنافس مع فرقة أخرى و9 مواهب ظهرت على المسرح.
قالت عضو لجنة الحكم صوفيا فيرغارا في الحلقة الأخيرة من البرنامج إن الحفلة تضمنت العديد من العروض التي "لا تُصدق".
فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).
أخذت الفرقة اسمها من غزال عربي بقد ممشوق "ميّاس"، وهي كلمة مشتقة من كلمة "الماس"، وأريد لها خلال تسميتها أن تعبر عن غموض المرأة العربية.