انت الان تتابع خبر بعد تعرضه لحادث سير.. أوكرانيا تكشف الحالة الصحية لزيلينسكي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إنه تم فحص زيلينسكي من قبل الطبيب ولم تسجل إصابات خطرة لديه.

وتعرض موكب الرئيس الأوكراني لحادث في كييف اليوم الخميس، حيث أوضح نيكيفوروف أن سيارة اصطدمت بسيارة زيلينسكي وسيارة مرافقة".



#ULTIMAHORA El presidente de Ucrania Vladimir el "fabuloso" Zelenski sufrió un accidente automovilístico, venía saliendo de trabajar (🦜🫓🤥) y por andar bien coco se le torció la última neurona😵‍💫. De momento esta sedado(ya venia) más información al momento pic.twitter.com/79Rm7OLmnP — diamante wero (@diamantewero) September 15, 2022

— diamante wero (@diamantewero)وأضاف نيكيفوروف، أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

وأوضح أنه "تم فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتم العثور على أي إصابات بالغة. الشرطة ستحقق في كل ملابسات الحادث"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبعيد وقوع الحادث، قال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية إنه عاد من منطقة خاركيف التي "تم تحريرها بالكامل تقريبا" منذ شنت قواته هجوما مضادا خاطفا لطرد القوات الروسية من أراض سيطرت عليها.

