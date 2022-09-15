وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر ويستمنستر (أ ف ب).

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية الأربعاء بعد مسيرة انطلقت من قصر باكينغهام وتقدمها أبناؤها، إلى قصر ويستمنستر حيث سيسجى جثمانها حتى موعد الجنازة الوطنية الإثنين المقبل.

وعلى أنغام موسيقى بيتهوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش، مر النعش أمام عشرات آلاف الأشخاص المحتشدين على طول المسار وهم يبكون في غالبيتهم.

وكان النعش خلال هذه الرحلة التي استمرت حوالي أربعين دقيقة، ملفوفاً بالراية الملكية وقد وضع عليه تاج الإمبراطورية.

وسار وراء العرش الملك تشارلز الثالث وشقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن ومن ثم الأميران وليام وهاري.