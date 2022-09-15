رفع المواكب بهذه المناطق.. الموقف المروري في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، الموقف المروري لجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، انه "تمت المباشرة برفع المواكب الحسينية من سريع طريق ام الطبول باتجاه البياع والسيدية وصولا الى مفرق الدورة باتجاه علوة الرشيد باتجاه الطريق الدولي الجنوبي"، مبينا انه "خلال الساعات القادمة سيفتح بعد انتهاء الرفع وعمل امانة بغداد من تنظيف المكان".

وأضاف ان "جميع الطرق سالكة ولا يوجد أي قطوعات".