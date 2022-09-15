غدا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنتهي مساء غد الجمعة، فترة تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وبدأت صباح الاثنين، أعمال تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، ولمدة 5 أيام.

وأتاحت جامعة الأزهر، تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية،والذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المرحلة الأولى، وتعديل الرغبات.

وجاءت خطوات تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، على النحو التالي:

ـ يتم التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذة القائمة".

ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".