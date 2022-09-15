اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عبدالرحمن:

أعلن مكتب التنسيق، أن اليوم الخميس آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، مع استمرار أداء اختبارات القدرات 2022.

وأوضح مكتب التنسيق، أن تنسيق الشهادات العربية المعادلة مفتوح للشهادات التالية: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وفلسطين، والبحرين، والأردن، والعراق، وسوريا، وجيبوتي وليبيا واليمن والسودان والدول العربية الأخرى لأداء اختبار القدرات فقط.

وأشار إلى أن التسجيل في تنسيق الشهادات الأجنبية المعادلة مفتوح الآن للشهادات المعادلة التالية: الثانوية الألمانية، واليونانية، والبكالوريا الدولية، والبكالوريا الفرنسية، والثانوية الإنجليزية، أما الدبلومة الأمريكية لأداء اختبار القدرات فقط.

وأكد مكتب التنسيق، أن الموقع الرسمي للتنسيق ليس له أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة.

وأضاف أنه سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعية مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فرعية لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات.

وفي سياق متصل، بدأ طلاب ثانوية النيل مساء أمس الأول، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، واشترط المكتب اجتياز نجاح الطالب في امتحانات 7 مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، واجتياز امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية، ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختياري، واجتياز امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية: الفن والتصميم، والموسيقى، والتربية الرياضية، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.

واشترط مكتب التنسيق قضاء 12 عاما على الأقل في التعليم قبل الجامعي، منها 3 سنوات على الأقل في المرحلة الثانوية، وسيتم احتساب مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات "المستوى الأول L1" إجباري، بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية حال اختيارها ضمن المواد السبع المطلوبة كحد أدنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية أو معهد.