شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية لـ"الحكومة" بتوعية الجماهير بأهمية اتباع الغذاء الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023، الصادر عن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق توصيات للنهوض بالقطاع الصحي، ومواجهة انتشار الأوبئة من خلال توعية المواطنين.

ودعت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في توصياتها الحكومة العمل علي التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

وقال اللجنة، أنه بشأن مجال الرعاية الصحية، فإن الدولة تولى اهتمامًا كبيرا لقطاعي الصحة والسكان، وذلك، في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي بنسبة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبما يُحقق التغطيّة الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام تأمين صحي شامل".

كما أوصت اللجنة بالتركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسّع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المُتخصّصة على كافة مُستوياتها.