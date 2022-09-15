شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هي المرأة الغامضة التي ظهرت بصحبة زعيم كوريا الشمالية الآونة الأخيرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلف الغموض امرأة جديدة في الدائرة المقربة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي شوهدت إلى جانبه في الشهور الأخيرة.

وظهرت امرأة غامضة بصحبة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وأثارت هويتها حيرة الخبراء والشكوك في تصدر العائلة إلى الواجهة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذه المرأة غالبا ما تظهر مرتدية الزي الرسمي ونظارات وتحمل حقيبة يد سوداء، لتنضم بذلك إلى الدائرة الداخلية لكيم جونج أون في كوريا الشمالية المسلحة نوويا، لكن هويتها لا تزال حتى الوقت الحالي غامضة".

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت المرأة بشكل بارز في التغطية الإعلامية الحكومية لخطاب زعيم كوريا الشمالية الأخير الذي أعلن فيه أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدًا عن الأسلحة النووية، وأنها مستعدة لشن ضربات نووية إذا تعرضت لهجوم.

وظهرت هذه السيدة إلى جانب كيم الأسبوع الماضي خلال حفل موسيقي ضخم في الهواء الطلق، وشوهدت أيضا وهي تحمل ملفات خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى (البرلمان)، الذي تعهد فيه كيم بعدم التخلي عن الأسلحة النووية.

وتنشر وسائل الإعلام الحكومية بكوريا الشمالية صورا أو مقاطع فيديو تظهر السيدة منذ شهور، لكنها لم تعرفها مطلقا.

وذكر موقع صحيفة "إن كيه نيوز" ومقرها الولايات المتحدة، والذي يقدم تقارير موثوقة عن كوريا الشمالية، أن هذه السيدة بدأت في الظهور للمرة الأولى في فبراير/ شباط الماضي، وبدأ في متابعتها منذ ذلك الحين.

وقال الموقع إنه عادة ما تظهر وهي حاملة حقيبة يد، ربما تحتوي على أشياء يحتاجها الزعيم الكوري الشمالي عند الاتصال في جميع الأوقات مثل هاتفه، أو سجائره أو أدويته.

وفقا للتقديرات فإن عمر السيدة في الثلاثينيات أو الأربعينيات ويعتقد أنها ربما تكون واحدة من أقارب كيم.

ويعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي لديه أختان غير شقيقتين على الأقل، اسمهما، كيم سول سونج، وكيم تشون سونج، ولدتا في السبعينيات.

وأشارت بعض التقارير إلى أن جونج أون لديه أخت غير شقيقة تدعى "كيم سول سونج" وتبلغ من العمر 48 عامًا، مشيرة إلى أنها من المحتمل أن تشارك في حكومته بجانب شقيقته البارزة كيم يو جونج البالغة من العمر 34 عامًا.

وقال الموقع إن كيم سول سونج، الأخت الكبرى غير الشقيقة، "لا تزال نشطة في قيادة الحزب الحاكم من خلف الكواليس. ولا يُعرف سوى القليل جدا عن كيم تشون سونج".

وحكمت سلالة كيم، التي أسسها كيم إيل سونج عام 1948، كوريا الشمالية بقبضة حديدية لثلاثة أجيال، ونادرا ما تتولى النساء فيها مناصب عليا، لكن كيم جونج أون سمح بتولي النساء مناصب نافذة، رسمية وغير رسمية.

ومن أبرز شقيقات الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونج، 34 عاما، التي أصبحت الشخصية الوحيدة الأكثر أهمية في نظام كوريا الشمالية بعد شقيقها، وغالبا ما تمثله دوليا، وينظر إليها على أنها مديرة حملة الدعاية الخاصة به.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عين الزعيم الكوري الشمالي أول وزيرة خارجية للبلاد، تشوي سون هوي، 57 عاما، وقد ظهر أيضا مع، هيون سونج وول، 44 عاما، نجمة البوب التي يشاع أنها صديقته السابقة.

وفي عام 2018، منح كيم زوجته، ري سول جو، لقب "السيدة الأولى الموقرة"، فيما وصفه محللون بأنه دفعة كبيرة لمكانتها السياسية.