14 سبتمبر , 2022 رجال الإطفاء يعملون وسط أنقاض منزل قيل إنه أصيب بقصف أذربيجاني خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة (أ ف ب). أعلنت أرمينيا الأربعاء أن القوات الأذربيجانية احتلت عشرة كيلومترات مربعة من أراضيها عقب اندلاع أعنف اشتباكات بين الخصمين أوقعت عشرات القتلى. وقال رئيس الوزراء نيكول باشينيان للمشرعين إن «العدو احتل 40 كيلومتراً مربعة من أراضي أرمينيا في أيار/مايو الماضي واحتل عشرة كيلومترات مربعة إضافية الآن» وطالب القوات الأذربيجانية بـ«مغادرة أراضينا».

كانت هذه تفاصيل خبر يريفان: أذربيجان تحتل عشرة كيلومترات مربعة من أراضي أرمينيا بعد الاشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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