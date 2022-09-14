ولي العهد السعودي يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت

الرياض: تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك لدى استقباله في الديوان الملكي بقصر السلام، الثلاثاء، الشيخ أحمد بن نواف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وبحث اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.