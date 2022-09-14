14 سبتمبر , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع الملك تشارلز الثالث مقدماً له التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ومعبرًا عن رغبته «بمواصلة علاقة وثيقة» مع العاهل الجديد على ما أعلن البيت الأبيض.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأميركية أن بايدن «أعرب أيضاً عن تقدير الشعب الأميركي الكبير للملكة» في أول اتصال معلن بين بايدن والملك الجديد.
ويشارك الرئيس الأميركي الإثنين المقبل في جنازة إليزابيث الثانية في لندن.
وأكد البيت الأبيض أن الملكة «بوقارها ووفائها عززت الصداقة الراسخة والعلاقات المميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».
كانت هذه تفاصيل خبر أول اتصال معلن... محادثات هاتفية بين بايدن والملك تشارلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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