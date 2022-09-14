صندوق النقد الدولي يحذّر: شتاء قاس قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا

14 سبتمبر , 2022
عمال في غرفة التحكم في محطة توليد الكهرباء الحرارية في إميل-هوشيت بشرق فرنسا (أ ف ب).
حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء من أن شتاء قاسياً قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية «مروعة» ويثير مخاوف الركود.
وأضافت كريستالينا غورغيفا أن الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم بينما يبقى «على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد».
وتابعت: «يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركوداً، فإنه سيكون شبيهاً بركود هذا الشتاء... وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون وكان الشتاء قاسياً فعلاً، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية».
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