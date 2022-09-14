أميركا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني إيرانية

14 سبتمبر , 2022 طائرات تابعة للجيش الإيراني (أ ف ب). أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات جديدة فيما يتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني إيرانية. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرة أفراد وكيانين بسبب الأنشطة الإلكترونية، وفقاً لموقع الوزارة على الإنترنت.

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