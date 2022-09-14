هل تدخل الدبابات الألمانية معارك روسيا وأوكرانيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس اتخاذ بلاده مسارات منفردة فيما يتعلق بتوريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء إن "ألمانيا من بين الدول التي قدمت أكبر دعم لأوكرانيا ماليا وإنسانيا وكذلك أيضًا فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة".

وأضاف شولتس أن الأسلحة الثقيلة التي تم توفيرها بالفعل "حاسمة لتطور الصراع في شرق أوكرانيا" وأدت إلى أن أوكرانيا "أصبحت قادرة على الدفاع عن أرضها على نحو ملحوظ للغاية"، وأردف "ونحن سنواصل العمل على هذا المنوال".

كانت السفارة الأمريكية في برلين حثت ألمانيا وحلفاء آخرين على تقديم "أكبر دعم ممكن" في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكتبت السفارة على تويتر :"نحن نقدر دعم ألمانيا العسكري لأوكرانيا وسنواصل التنسيق الوثيق مع برلين، وسياسة الولايات المتحدة لم تتغير" .

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان هناك تنسيق بخصوص مطلب أوكرانيا بالحصول على دبابات قتالية غربية وهو المطلب المطروح للنقاش العلني.

وكتبت السفارة عن دعم أوكرانيا أن "القرار بشأن نوع المساعدات يقع في نهاية المطاف على عاتق كل دولة".