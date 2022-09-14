زيارة قطر .. تصريحات الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - أجرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، حوارًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، والتي استمرت لمدة يومين، عقد خلالها جلسة مباحثات منفردة وموسعة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن تقديره ي لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال الزيارة.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الحوار:

- زيارتي للدوحة تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات في الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين

- زيارتي للدوحة تعكس رغبة البلدين المتبادلة، لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

- المرحلة الراهنة تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر.

- مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين.

- الفرص الاستثمارية متعددة ومتنوعة في مصر في المجالات كافة، وكل ربوع الدولة تشهد عملية تنمية شاملة.

- الكثير من الأفكار والمبادرات طرحت مؤخرا بين مصر وقطر، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات.

- أشيد بدور قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات.

- ندعم الجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، ونتطلع للتعاون من أجل تعزيزها.

- على ثقة في قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج بطولة كأس العالم 2022 في أبهى صوره، وعلى نحو يليق بالأمة العربية.

- القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب.

- يجب استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية.

- يجب تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي.

- يجب تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة.