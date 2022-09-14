برلماني يحذر الحكومة من تلف الزراعات بترعة مريوط بسبب نقص المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من تلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة ومحصول الأرز وهو من المحاصيل الاستراتيجية داخل الأراضى الزراعية الواقعة على نطاق ترعة مريوط المستجدة فرع واحد و2 و3التابعة لمديرية الري بمحافظة البحيرة .

‫وقال " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المالية والرى إنه يتم غلق المياه عن الترعة بحجة أنه يتم تبطينها مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى التى يتم إرسالها لوزير الموارد المائية والرى ويتم فتح المياه داخل الترعة لمدة ساعات قليلة ثم يتم غلقها .

وتساءل النائب محمود قاسم عن الأسباب الحقيقية التى وراء غلق الترعة ؟ وعن دور وزارة الموارد المائية والرى فى حل مثل هذه المشكلات ؟ وكيف يتم تعامل الوزارة مع مثل هذه المحاصيل الزراعية التي تشكل أهمية إستراتيجية بالنسبة للمواطنين والدولة؟ وهل غابت رقابة الوزارة عن العاملين بها وما هي آلية تلك الرقابة؟ وهل سيتم تعويض المواطنين الذين ستتلف محاصيلهم من جراء ذلك؟ وإن كان ستتم تعويض المواطنين أصحاب المحاصيل، فمن سيعوض الدولة عن خسارة تلك المحاصيل بالغة الأهمية بالنسبة لها، لاسيما وأن القيادة السياسية تطالب بتعميق الزراعة وإستغلال كل رقعة من الأراضي الزراعية مطالباً من الوزير سرعة القيام بزيارة مفاجئة الترعة ليرى المأساة نفسه لدى المزارعين الذين اصبحت زراعاتهم مهددة بالتلف والضياع بعد صرف مبالغ مالية كبيرة على هذه الزراعات .