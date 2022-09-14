بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية، و تضمنت التالي :

تكليف الدكتورة راندا شاهين برئاسة الإدارة المركزية للتعليم العام، وتكليف كل من ناصر شعبان، مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبكساوي مصطفي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وحمدي السيد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وريحاب عريق، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وأشرف سلومة، تجديد الثقة مديرا لمديرية تعليم الجيزة، وسميه الخطيب وكيلا للجيزة.

وجدد وزير التربية والتعليم، الثقة في محمد عطية مديرا التربية و تعليم القاهرة، وهاني عنتر، وكيلا لتعليم المنيا.

كما تضمنت الحركة، سماح ابراهيم، مديرا لمديرية تعليم القليوبية، وسعيد ندا ابراهيم وكيلا لمديرية التعليم بالقليوبية، و تجديد الثقة في طه عجلان مديرا للاسماعيلية، وعبدالعزیز حسن زنار، مديرا لمديرية تعليم أسيوط، وتجديد الثقة في عمرو شحاته، مديرا لتعليم مطروح، واسماعیل جاتو وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمرسي مطروح، والدكتورة أماني قرني مديرا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، فإن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

٣- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

٤- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

٥- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

٦- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

٧- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٨- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

٩- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

١٠- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.

١١- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٢-مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.