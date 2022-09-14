عقدت قرانها بدون مأذون.. زوجة البلوجر أحمد إبراهيم تتحدث لمصراوي لأول مرة وتكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

فجرت زينة أشرف، زوجة البلوجر أحمد إبراهيم، صاحبة واقعة زواج نفسها بدون مأذون، مفاجأة بشأن قيامها بدور المأذون عند كتب كتابها.

وقالت زينة لمصراوي، إنها وثقت عقد القران في المكتب عند المأذون في وقت سابق، وما جاء في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو إشهار فقط، موضحة: مفيش عقوبة هتوقع على المأذون أو علينا لأن الزواج صحيح شرعا وقانونا".

وتابعت زوجة البلوجر أحمد إبراهيم: "الزفاف الرسمي لم يتم بعد، وما حدث في مقطع الفيديو هو إشهار فقط، وحفل الزفاف لسه قدام شوية".

وأكدت أن الزواج صحيح 100% قائلة: "سبب الموضوع إن زوجي علمني أعتمد على نفسي، وأي شخص لو جاب الصيغة من ورقة وقالها يصح الزواج شرعا أيا كان مين اللي قالها، وزواجي من البلوجر أحمد إبراهيم، جاء من باب الاعتماد على النفس، وجوزي بيعتمد على نفسه في كل حاجة وكتبت بنفسي الكتاب من باب الاعتماد على النفس.

وتابعت زينة: أنا عمري ما هعمل حاجة ولا جوزي هعرضه لمشكله أو يعرض الجواز نفسه لأنه يكون باطل ولازم أكون عارفة وقارئة وسألت مليون مرة قبل كده علشان اعرف هعمل ايه؟.

وعن ردود أفعال الناس، قالت "زينة": مش فاضية ومش بشغل دماغي بأي حاجة لكن بقرأ الكلام الكويس بس، أنا متجوزة ومكنش عندي مشكلة.. ده جواز.

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