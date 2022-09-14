المعلمين تنفي صدور قرار بتجديد كارنيهات الأعضاء بشكل سنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أعلن مرصد المعلمين التابع لنقابة المهن التعليمية، أن ما يتم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الإجتماعى، من قرار لمجلس النقابة، بتجديد كارنيهات عضوية الأعضاء من المعلمين، بشكل سنوى هى معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة .

وأوضح المرصد، أن هناك قرارا منذ 9 أشهر صدر بالتحديد في 23 ديسمبر 2021، بتجديد كارنيه عضوية النقابة كل 5 سنوات ويتم العمل بالقرار منذ صدوره، وذلك لتحديث بيانات الأعضاء، وليس كل عام كما ادعى البعض، وليس هناك جديد فى هذا الشأن منذ القرار الأخير .

وأهابت نقابة المهن التعليمية، المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات، والمعلومات المفبركة، ويمكن العودة للنقابة العامة أو الفرعيات بكل المحافظات لمعرفة الحقيقة.