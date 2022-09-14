أنباء عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

أفادت صحيفة "ذا إيريش صن" الأيرلندية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة اليوم الأربعاء بتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.

وأوضحت المصادر المقربة من بوتين أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد "دخان كثيف".

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات متعددة من جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير أفادت بأن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس الروسي تم اختراقها، بحسب قناة على تليجرام لجنرال مناهض لبوتين.

ولم يعلق الكرملين على هذه التقارير حتى الأن.

وسمع دوي انفجار ضخم من سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث انبعث دخان كثيف من المنطقة المجاورة لعجلتها الأمامية اليسرى، وفقا لتقارير محلية.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم أخذ السيارة إلى بر الأمان مع بوتين دون أن يصاب بأذى، لكن كانت هناك اعتقالات متعددة من جهاز الأمن التابع له، بينما اختفى بعض حراس بوتين الشخصيين، وسط مزاعم بأن المعلومات السرية حول تحركات بوتين قد تم تسريبها.

ولم يؤكد الكرملين أو ينفي هذه التقارير بعد.