اخبار العالم

تشكيلة الريال الرسمية لمباراة لايبزيج في دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تشكيلة الريال الرسمية لمباراة لايبزيج في دوري الابطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويفتقد في مباراة اليوم، لكل من: كريم بنزيما - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي:
كورتوا - كارفاخال - ألابا - روديجر - ناتشو - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - فينيسيوس - رودريجو.


يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري الأبطال على سيلتك بنتيجة (3-0)، فيما خسر لايبزيج من شاختار (4-1).
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا