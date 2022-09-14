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البابا يدخل على خط الوضع في أوكرانيا: وجه دعوة

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، حيث أقام بعد ظهر اليوم الأربعاء، قداس الكاثوليك الكازاخستانيين، وكذلك للحجاج من البلدان الأخرى.

وطلب البابا، بد أدائه القداس، من المؤمنين التفكير في عدد من الأماكن التي دمرها الصراع، وبخاصة الصراع حول أوكرانيا، وقال: "دعونا نهب لمساعدة أولئك الذين يعانون، ودعونا نصر على الجهود التي تهدف حقا إلى تحقيق السلام. ما الذي ننتظره ليحدث، كم عدد الوفيات التي ننتظرها حتى تفسح المواجهة الطريق للحوار لصالح الناس والشعوب والإنسانية؟".

وحث البابا الحاضرين على مواصلة الصلاة "من أجل أن يتعلم العالم بناء السلام، بما في ذلك عن طريق الحد من سباق التسلح، وتحويل الإنفاق العسكري الضخم إلى دعم ملموس للسكان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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