انت الان تتابع خبر صندوق النقد: شتاء قاس قد يؤدي إلى اضطرابات في أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن جورجيفا قولها ان "الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم، بينما يبقى "على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد".

واضافت: "يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركودا، فإنه سيكون شبيها بركود هذا الشتاء.. وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون وكان الشتاء قاسيا فعلا، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية".

