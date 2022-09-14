233 طنا سلال سعودية للمحتاجين في تعز

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وتأتي المبادرة ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي، الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية خلال العام الحالي.وسلم المركز أمس، 6000 كرتون من التمور في مديرية حبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 36,000 فرد.
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