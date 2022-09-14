شكرا لقرائتكم خبر 233 طنا سلال سعودية للمحتاجين في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 233 طنا و581 كجم من السلال الغذائية للفئات الأكثر احتياجا في مديريات المظفر، ذباب، صبر الموادم، الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 13 ألفا و89 فردا.

وتأتي المبادرة ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي، الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية خلال العام الحالي.

وسلم المركز أمس، 6000 كرتون من التمور في مديرية حبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 36,000 فرد.