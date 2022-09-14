شكرا لقرائتكم خبر السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس حرص بلاده خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية.

وأشار خلال لقائه بالدوحة مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى تنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وشهد لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.

وتمنى الشيخ تميم خلال الجلسة للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور و النماء، متطلعا إلى أن تسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين.

في المقابل، أعرب الرئيس المصري عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.