شكرا لقرائتكم خبر الضفة تسجل أكبر حصيلة لشهداء فلسطينيين خلال 7 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسجل الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي أكبر حصيلة لأعداد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ سبعة أعوام في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى 97 منذ بداية هذا العام، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2015 عندما استشهد 99 فلسطينيا.

واستشهد شابان فلسطينيان فجر أمس، قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنهما قتلا أحد ضباطه في هجوم مسلح قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وتحييدهما.