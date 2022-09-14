الضفة تسجل أكبر حصيلة لشهداء فلسطينيين خلال 7 أعوام

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى 97 منذ بداية هذا العام، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2015 عندما استشهد 99 فلسطينيا.واستشهد شابان فلسطينيان فجر أمس، قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنهما قتلا أحد ضباطه في هجوم مسلح قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وتحييدهما.
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