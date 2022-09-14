شكرا لقرائتكم خبر أمين الجامعة العربية لإسبانيا: ادعموا فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الحكومة الإسبانية بدعم الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وزعته أمس، عقب لقاء أبوالغيط مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجامعة العربية وإسبانيا خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة.