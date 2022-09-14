شيخ الأزهر يدعو للقاء يضم رموز الأديان

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وخلال كلمة، في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية بالعاصمة الكازخية نور سلطان، قال شيخ الأزهر 'إن البشرية أصبحت تعاني من رعب وخوف بسبب التغير الفجائي في المناخ».وأشار الإمام الأكبر إلى أن ما حاق بالإنسانية في الآونة الأخيرة من ممارسات سياسية استعلائية هزت أركان الاقتصاد، وأصابت الدول الغنية والفقيرة طالت لقمة الخـبز وجرعة الماء.
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