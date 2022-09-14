شكرا لقرائتكم خبر شيخ الأزهر يدعو للقاء يضم رموز الأديان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى انعقاد لقاء خاص برموز الأديان يتدارسون فيه بصراحة ووضوح، ما عليهم وما على غيرهم من قادة العالم والسياسيين وكبار الاقتصاديين، من واجبات ومسؤوليات، حيال الكوارث الأخلاقية والطبيعية التي باتت تهدد مستقبل البشرية بأكملها.

وخلال كلمة، في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية بالعاصمة الكازخية نور سلطان، قال شيخ الأزهر 'إن البشرية أصبحت تعاني من رعب وخوف بسبب التغير الفجائي في المناخ».

وأشار الإمام الأكبر إلى أن ما حاق بالإنسانية في الآونة الأخيرة من ممارسات سياسية استعلائية هزت أركان الاقتصاد، وأصابت الدول الغنية والفقيرة طالت لقمة الخـبز وجرعة الماء.