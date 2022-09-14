الحوثي وحزب الله يهددان الملاحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري بأن الحوثيين بدعم من حزب الله يهددان الملاحة العالمية، بالوكالة عن نظام الملالي في طهران.

وشدد على أن القوات الحكومية، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تقوم بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، وتأمين الملاحة والتجارة العالمية التي تتعرض للتهديد المستمر.

وأشار إلى إن خروقات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، تجاوزت منذ بدء سريانها مطلع شهر أبريل الماضي وحتى الآن، أكثر من 8 آلاف خرق وانتهاك.

وأكد أثناء لقاء مع السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، والملحق العسكري جنيد غودة «أن هذه الخروقات تنصل واضح من الالتزام بالهدنة والسعي لعرقلة الجهود الدولية الرامية لبناء السلام».

ودعا وزير الدفاع اليمني إلى أهمية تقريب وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الإرهابية وحشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات «ممثلة بميليشيات الحوثي والقاعدة وداعش»، كما شدد على حشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية وفرض السلام الدائم والمستدام.

على صعيد آخر، أفشلت قوات الجيش اليمني محاولات تسلل نفذها المسلحون الحوثيون، ضمن 220 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ72 ساعة الماضية، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب في تحد واضح للجهود الدولية.

وتواصل الميليشيات اقتحام قرى وريف مديرية بيت الفقيه، منطقة القصرة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، وقال شهود عيان، «إن ميليشيات الحوثي اقتحمت القرى بقوة عسكرية كبيرة، مكونة من 30 طاقما محملة بالمسلحين، ومصحوبة بـ 8 جرافات قامت بجرف أراض تابعة للمواطنين».

وتمت عملية الاقتحام وسط إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة أطلقتها عناصر الميليشيات وأسفرت عن سقوط إصابات من المدنيين، كما داهمت أيضا منازل مواطنين واختطفت العشرات منهم وأفزعت الأطفال والنساء.

ووفقا لموقع المصدر أون لاين فإن عدد المختطفين بلغ نحو 70 شخصا من أبناء هذه القرى زج بهم الحوثيون في السجون، فيما لا تزال الأطقم منتشرة بقرى المنطقة، كحماية للجرافات التي جرفت مساحات من الأراضي والمراعي.

خروقات الحوثي في آخر 72 ساعة:







68 في تعز.



47 في الحديدة.



42 في مأرب



40 في حجة.



15 في الجوف.



6 في صعدة.



2 في الضالع.



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