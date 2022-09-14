سيناريوهات بوتين الجديدة في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تحولت دفة التقدم في ساحة القتال بين روسيا وأوكرانيا بصورة دراماتيكية مطلع الأسبوع الحالي، وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات من قبضة القوات الروسية في شمال شرق البلاد، تثار تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، ورد الفعل المتوقع من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهتها حذرت صحيفة التايمز البريطانية من رد الفعل العنيف للرئيس الروسي، مشيرة إلى تعرضه لانتقادات داخلية حتى من المقربين له والداعمين لخططه.

وقالت الصحيفة إن «بوتين الجريح» سيصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، مضيفة: أجبر هجوم مضاد خاطف من قبل الجيش الأوكراني روسيا على التخلي عن بلدات رئيسة، مثل إيزيوم وكوبيانسك في منطقة خاركيف، ويمكن القول إنها أكبر انتكاسة لموسكو في الحرب.

كما استولت أوكرانيا على أعداد كبيرة من المركبات المدرعة والدبابات الروسية أثناء استعادتها للأراضي.

مرحلة خطيرة

وأكدت التايمز أن أي محاولة من قبل الجيش الأوكراني لتوغل واسع النطاق في روسيا، في إشارة إلى مدينة بيلجورود الروسية التي تقع على بعد 25 ميلا فقط من منطقة خاركيف، ستشهد دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة.

وتابعت الصحيفة «يمكن أن تؤدي خسارتها (روسيا) مساحات كبيرة من منطقة خاركيف إلى تسريع التوترات الداخلية في موسكو.

هناك شائعات بأن سيرجي شويجو وزير الدفاع يمكن استبداله، في حين انتقد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الأداء العسكري لروسيا».

واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول «أثبت بوتين بالفعل أنه مستعد للتضحية بأعداد لا حصر لها من الأرواح للبقاء في السلطة. لدى الديكتاتور الروسي القليل من الخيارات الجيدة الآن، ويجب أن يأمل العالم ألا يختار أسوأها».

صداع سياسي

واتفقت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية مع رواية نظيرتها البريطانية، وقالت إن مشاكل بوتين ليست في ساحة المعركة فقط، وعدت أن تفوق الجيش الأوكراني على نظيره الروسي في خاركيف تسبب في صداع سياسي وعسكري لبوتين.

وأشارت الصحيفة إلى امتناع وزارة الدفاع الروسية عن الإدلاء بأي تعليقات حول الوضع في خاركيف خلال الأيام الأولى من الهجوم المضاد لأوكرانيا.

الخسائر التي تكبدتها روسيا خلال الأيام القليلة الماضية، والتي وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأنها واحدة من أكبر نكساتها منذ بدء الصراع، كانت محور مقال لكون كوجلين محرر شؤون الدفاع بصحيفة ديلي تليجراف الذي كتبه بعنوان «حلم بوتين الإمبراطوري ينهار أمام أعيننا».

وعد كوجلين الغزو الروسي لا يسير وفق ما كان مخططا له، والشاهد على ذلك أن يقر المسؤولون الروس بأنهم عانوا من هزيمة كبرى خلال الهجوم الأوكراني الأخير.

هجوم دراماتيكي

ويعد الكاتب اعتراف المعلقين الروس بسهولة بأن الأوكرانيين حققوا نصرا مهما، من خلال هجومهم الدراماتيكي على الجبهة الشمالية لروسيا، يشير إلى أن مغامرة بوتين العسكرية في أوكرانيا في ورطة حقيقية.

ويرى الكاتب الصحفي أن الهجوم الأوكراني المفاجئ يمكن أن تكون له تداعيات كارثية محتملة على القوات الروسية، حيث يعني الاختراق أن الأوكرانيين باتوا في وضع يسمح لهم بتهديد خطوط الإمداد الحيوية لروسيا.

ووصف انتزاع السيطرة على بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية بأنه بمثابة نكسة كبيرة للقوات الروسية، لأن هذه البلدة مستودع الإمداد الرئيسي لعشرات الآلاف من القوات الروسية العاملة في منطقة خاركيف، ويعني الاستيلاء عليها أن ما يصل إلى 15 ألف جندي روسي محاصرون بالكامل الآن، دون الوصول إلى الإمدادات العسكرية. من جهتها علقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية أخيرا بأنه الأكثر إثارة للدهشة منذ انسحاب روسيا من حول كييف في مارس.

ضربات انتقام

وأشارت إلى أن موسكو أبدت استعدادا للانتقام في ضربات نهاية الأسبوع حول خاركيف، بهدف حرمان السكان المدنيين من الماء والتدفئة، ولا يزال الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا ينذر بالخطر.

وقالت إن بوتين يتعرض لضغوط... الخطر الذي قد يسعى إلى تفجيره أو تصعيده هو خطر يجب على العواصم الغربية أن تكون متيقظة ومستعدة له، ولكن لا ينبغي لهذا الخطر أن يثنيهم عن مواصلة استراتيجية الدعم لأوكرانيا التي تظهر مؤشرات أنها تؤتي ثمارها.

وركزت صحيفة موسكو تايمز الروسية على ما وصفته بـ»الانتقاد النادر» عندما دعا عشرات المسؤولين، بينهم نواب من موسكو وسان بطرسبرج، الرئيس بوتين إلى الاستقالة في رسالة مفتوحة نشرت قبل يومين.

ويرى مراقبون أن بوتين لم يرد بعد على خسائر روسيا، ليبقى التساؤل بشأن ما إذا كانت الهزائم ستجعله أكثر أو أقل تهديدا لأوكرانيا والغرب مفتوحا على كل الاحتمالات.