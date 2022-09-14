مقتل زعيم قبلي مناهض لطالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون باكستانيون أمس إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا، بينهم جنود، في هجمات نفذتها حركة طالبان، كما اختطف موظفون في شركة اتصالات خلوية عالمية، في حادثين منفصلين يفصل بينهما عدة ساعات.

ووقعت عمليات التفجير وإطلاق النار والاختطاف في باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، ما يعزز المخاوف من عودة مسلحي حركة طالبان الباكستانية من مخابئهم في أفغانستان بعد أكثر من عقد من طردهم في هجمات عسكرية.

وأكد الضابط في الشرطة المحلية سعيد خان أن قنبلة، زرعت على جانب الطريق، أسفرت عن مقتل زعيم قبلي مناهض لحركة طالبان وحراسه الأربعة في منطقة سوات.