مقتل زعيم قبلي مناهض لطالبان

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ووقعت عمليات التفجير وإطلاق النار والاختطاف في باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، ما يعزز المخاوف من عودة مسلحي حركة طالبان الباكستانية من مخابئهم في أفغانستان بعد أكثر من عقد من طردهم في هجمات عسكرية.وأكد الضابط في الشرطة المحلية سعيد خان أن قنبلة، زرعت على جانب الطريق، أسفرت عن مقتل زعيم قبلي مناهض لحركة طالبان وحراسه الأربعة في منطقة سوات.
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