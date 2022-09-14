سقوط 3 جنود باكستانيين على حدود أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده جراء هجوم مسلح شنته عناصر مسلحة من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية للجيش الباكستاني في منطقة كورام شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أمس، أن قوات الجيش الباكستاني ردت بالمثل وكبدت المسلحين خسائر في الأرواح.

وأضاف البيان أن باكستان تدين استخدام الأراضي الأفغانية للأنشطة الإرهابية ضدها، وتأمل من الحكومة الأفغانية اتخاذ إجراءات فعلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.