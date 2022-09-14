انت الان تتابع خبر الأردن.. انقاذ طفلة رضيعة من تحت أنقاض "عمارة اللويبدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر صحفية من موفع الانهيار، إن "الرضيعة تدعى ملاك وتبلغ من العمر 4 أشهر فقط".

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن الأردنية العقيد عامر السرطاوي قال في بيان مقتضب: "بحمد الله فرق الإنقاذ تعثر على طفل عمره أقل من عام وعلى قيد الحياة وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله بواسطة سياره الإسعاف للمستشفى".



وحتى مساء الأربعاء، أعُلن عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح على الأقل، جراء إنهيار "عمارة اللوبيدة" المؤلفة من 4 طوابق، مساء أمس الثلاثاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، قد كشف صباح الأربعاء، عن وجود 10 أشخاص مازالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار، منهم أحياء، على حد قوله.

وتُرجح مصادر حكومية ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

